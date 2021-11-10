Врач рассказал, как изменились проявления заболевания при "Дельта" штамме коронавируса

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21077 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 42800 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70920 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 222205 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127514 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395886 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314673 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214491 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244625 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255377 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11404 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19139 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16298 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 9786 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 10173 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136302 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 222205 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395886 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257223 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314673 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6794 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19214 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48338 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73507 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58506 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Врач рассказал, как изменились проявления заболевания при "Дельта" штамме коронавируса

Киев • УНН

 • 17147 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С появлением “Дельта” штамма клинические проявления заболевания на коронавирус существенно изменились. Новый штамм инфицирует людей значительно быстрее, а значит раннее лечение коронавируса как никогда актуально. Об этом в комментарии УНН заявил инфекционист Минздрава Сергей Крамарев.

Врач рассказал, как изменились проявления заболевания при "Дельта" штамме коронавируса

Цитата

“С появлением Дельта штамма изменилась клиническая картина коронавируса, полностью. Если раньше мы говорили, что критическими являются с седьмого по десятый день, сегодня состояние пациента ухудшается где-то после четвертого-пятого дня.

Если раньше это была высокая температура, усталость, потеря обоняния и вкуса, то сегодня это: насморк кашель, боль в горле, головная боль. Симптомы такие же, как при острых вирусных респираторных инфекциях (ОРВИ, — ред.).

Поэтому каждого человека, который имеет ОРВИ, нужно рассматривать как потенциально больного на коронавирус”, — пояснил он.

Следовательно, раннее лечение коронавируса может обезопасить больного от “реанимации”, продолжил специалист.

“Я обеими руками за раннее лечение. За раннее противовирусное лечение, которое может снизить вирусную нагрузку и затормозить дальнейшее развитие тяжелой болезни”, — пояснил Крамарев.

К слову

Недавно эпидемиолог рассказал подробности о штамме “Дельта”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60