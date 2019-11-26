Лікар розповів про травми дитячого Омбудсмена Кулеби
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, який разом з дітьми постраждав у ДТП, закрита травма грудної клітки та перелом ребер з другого по десяте. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичних питань КЛ "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.
"У (Миколи Кулеби – ред.) закрита травма грудної клітки та перелом ребер з другого по десяте. Така травма грудної клітки є однією з найбільш болючих в ранньому періоді травм", - розповів Строкань.
Також головний лікар КЛ "Феофанія" Ігор Семенів розповів, що Миколу Кулебу не хвилює його стан здоров’я, він переймається станом дітей.
"Він знає про стан та про всі особливості перебігу цієї травми", - сказав Семенів.
Так, зі слів Семеніва, старший син дитячого Омбудсмена Миколи Кулеби залишається у тяжкому стані після ДТП.
Напередодні Кулебу планували перевести з реанімації до загального відділення.
Як повідомлялося, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. У результаті ДТП постраждав сам Кулеба, двоє його синів та водій іншого автомобіля.
Згодом у поліції розповіли подробиці. Було відкрито кримінальне провадження.