Лікар розповів про травми дитячого Омбудсмена Кулеби

КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, який разом з дітьми постраждав у ДТП, закрита травма грудної клітки та перелом ребер з другого по десяте. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичних питань КЛ "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.