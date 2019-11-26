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Врач рассказал о травмах детского Омбудсмена Кулебы

Врач рассказал о травмах детского Омбудсмена Кулебы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. У Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, который вместе с детьми пострадал в ДТП, закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинским вопросам КБ "Феофания" Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.

"У (Николая Кулебы - ред.) закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое. Такая травма грудной клетки является одной из самых болезненных в раннем периоде травм", - рассказал Строкань.

Также главный врач КБ "Феофания" Игорь Семенив рассказал, что Николая Кулебу не волнует его состояние здоровья, он переживает о состоянии детей.

"Он знает о состоянии и обо всех особенностях течения этой травмы", - сказал Семенив.

Так, по словам Семенива, старший сын детского Омбудсмена Николая Кулебы остается в тяжелом состоянии после ДТП.

Накануне Кулебу планировали перевести из реанимации в общее отделение.

Как сообщалось, 24 ноября в Киевской области в результате ДТП госпитализировали детского омбудсмена Кулебу. В результате ДТП пострадал сам Кулеба, двое его сыновей и водитель другого автомобиля.

Позже в полиции рассказали подробности. Было открыто уголовное производство.

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