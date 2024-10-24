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Лідери венесуельської опозиції отримали премію Сахарова

Київ • УНН

 • 17183 перегляди

Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес Уррутія стали лауреатами премії Сахарова 2024 року. Нагороду присуджено за їхню боротьбу за відновлення демократії у Венесуелі.

Лідери венесуельської опозиції отримали премію Сахарова

Лідер демократичних сил Венесуели та кандидат від опозиції на липневих президентських виборах у країні отримають премію Сахарова 2024 року за свободу думки від Європарламенту, повідомила євроінституція у четвер, пише УНН.

Деталі

Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила переможців премії Сахарова за свободу думки 2024 року у залі у четвер після засідання Конференції президентів, на якому було ухвалено рішення.

"Премія Сахарова за свободу думки 2024 року присуджується Марії Коріні Мачадо та обраному президенту Едмунду Гонсалесу Уррутії за їхню мужню боротьбу за відновлення свободи та демократії у Венесуелі. У своєму прагненні до справедливого, вільного та мирного переходу влади вони безстрашно відстоювали цінності, які так дорогі мільйонам венесуельців та Європейському парламенту: справедливість, демократія та верховенство права. Європейський парламент підтримує народ Венесуели, Марію Коріну Мачадо та обраного президента Едмундо Гонсалеса Уррутію у їхній боротьбі за демократичне майбутнє своєї країни. Ця нагорода для них", - сказала Мецола.

Доповнення

Марія Коріна Мачадо була обрана кандидатом у президенти Венесуели від опозиції "Єдність демократичної платформи" у 2023 році, але пізніше була дискваліфікована Національною виборчою радою, яку контролює режим.

Едмундо Гонсалес Уррутія, дипломат і політик, який змінив її як кандидат "Єдність демократичної платформи", засудив нездатність уряду Венесуели опублікувати офіційні результати президентських виборів і оскаржив оголошену перемогу Ніколаса Мадуро. Гонсалес Уррутія залишив країну у вересні після того, як було видано ордер на його арешт.

За даними уряду Венесуели, під час демонстрацій, що відбулися за виборами, було заарештовано 2400 осіб, а неурядові організації повідомили про загибель 24 людей. Марія Коріна Мачадо продовжує ховатися, а Едмундо Гонсалес Уррутія втік до Іспанії, яка надала йому політичний притулок 7 вересня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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