Лидеры венесуэльской оппозиции получили премию Сахарова
Киев • УНН
Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутия стали лауреатами премии Сахарова 2024 года. Награда присуждена за их борьбу за восстановление демократии в Венесуэле.
Лидер демократических сил Венесуэлы и кандидат от оппозиции на июльских президентских выборах в стране получат премию Сахарова 2024 года за свободу мысли от Европарламента, сообщил евроинститут в четверг, пишет УНН.
Детали
Председатель Европарламента Роберта Метсола объявила победителей премии Сахарова за свободу мысли 2024 года в зале в четверг после заседания Конференции президентов, на котором было принято решение.
"Премия Сахарова за свободу мысли 2024 года присуждается Марии Корини Мачадо и избранному президенту Эдмунду Гонсалесу Уррутии за их мужественную борьбу за восстановление свободы и демократии в Венесуэле. В своем стремлении к справедливому, свободному и мирному переходу власти они бесстрашно отстаивали ценности, которые так дороги миллионам венесуэльцев и Европейскому парламенту: справедливость, демократия и верховенство права. Европейский парламент поддерживает народ Венесуэлы, Марию Корину Мачадо и избранного президента Эдмундо Гонсалеса Уррутию в их борьбе за демократическое будущее своей страны. Эта награда для них", - сказала Метсола.
Дополнение
Мария Корина Мачадо была избрана кандидатом в президенты Венесуэлы от оппозиции "Единство демократической платформы" в 2023 году, но позже была дисквалифицирована Национальным избирательным советом, который контролирует режим.
Эдмундо Гонсалес Уррутия, дипломат и политик, который сменил ее как кандидат "Единство демократической платформы", осудил неспособность правительства Венесуэлы опубликовать официальные результаты президентских выборов и оспорил объявленную победу Николаса Мадуро. Гонсалес Уррутия покинул страну в сентябре после того, как был выдан ордер на его арест.
По данным правительства Венесуэлы, во время демонстраций, состоявшихся за выборами, было арестовано 2400 человек, а неправительственные организации сообщили о гибели 24 человек. Мария Корина Мачадо продолжает скрываться, а Эдмундо Гонсалес Уррутия сбежал в Испанию, которая предоставила ему политическое убежище 7 сентября.