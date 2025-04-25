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лавров заявляє про "готовність" до угоди з США щодо України - CBC News

Київ • УНН

 • 338 перегляди

росія заявляє про готовність до угоди з США щодо України, але визнає, що деякі елементи ще потребують доопрацювання. Лавров стверджує, що удари наносяться лише по військових об'єктах.

лавров заявляє про "готовність" до угоди з США щодо України - CBC News

У росії заявили про нібито "готовність досягти угоди" з США щодо України, але "деякі елементи цієї угоди ще належить допрацювати". Про це в інтерв’ю CBS News заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров, передає УНН.

Деталі

За його словами, росія і США "рухаються у правильному напрямку", але деякі елементи майбутньої угоди "потребують доробки". Він додав, що Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, який "визнав необхідність прибрати корінні причини даної ситуації". Про те, що саме росія є агресором щодо України, посіпака диктатора путіна промовчав.

У заяві президента США йдеться про угоду. Ми готові укласти угоду, але є ще деякі окремі моменти, елементи цієї угоди, які необхідно доопрацювати. Ми зайняті саме цим процесом

– заявив лавров.

На питання, чому росіяни б’ють балістичними ракетами і дронами по цивільних об’єктах в українських містах, лавров заявив, що удари "наносяться виключно по військових об’єктах".

Доповнення

США вимагатимуть від росіян визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди. Також американці вимагають від москви повернути контроль над ЗАЕС Україні.

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву24.04.25, 15:42 • 65035 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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