В россии заявили о якобы "готовности достичь соглашения" с США по Украине, но "некоторые элементы этого соглашения еще предстоит доработать". Об этом в интервью CBS News заявил министр иностранных дел россии сергей лавров, передает УНН.

Детали

По его словам, россия и США "движутся в правильном направлении", но некоторые элементы будущего соглашения "требуют доработки". Он добавил, что Дональд Трамп является единственным мировым лидером, который "признал необходимость убрать коренные причины данной ситуации". О том, что именно россия является агрессором по отношению к Украине, прихвостень диктатора путина умолчал.

В заявлении президента США говорится о соглашении. Мы готовы заключить соглашение, но есть еще некоторые отдельные моменты, элементы этого соглашения, которые необходимо доработать. Мы заняты именно этим процессом – заявил лавров.

На вопрос, почему россияне бьют баллистическими ракетами и дронами по гражданским объектам в украинских городах, лавров заявил, что удары "наносятся исключительно по военным объектам".

Дополнение

США потребуют от россиян признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения. Также американцы требуют от москвы вернуть контроль над ЗАЭС Украине.

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