лавров заявляет о "готовности" к сделке с США по Украине – CBC News
Киев • УНН
Россия заявляет о готовности к соглашению с США по Украине, но признает, что некоторые элементы еще нуждаются в доработке. Лавров утверждает, что удары наносятся только по военным объектам.
В россии заявили о якобы "готовности достичь соглашения" с США по Украине, но "некоторые элементы этого соглашения еще предстоит доработать". Об этом в интервью CBS News заявил министр иностранных дел россии сергей лавров, передает УНН.
Детали
По его словам, россия и США "движутся в правильном направлении", но некоторые элементы будущего соглашения "требуют доработки". Он добавил, что Дональд Трамп является единственным мировым лидером, который "признал необходимость убрать коренные причины данной ситуации". О том, что именно россия является агрессором по отношению к Украине, прихвостень диктатора путина умолчал.
В заявлении президента США говорится о соглашении. Мы готовы заключить соглашение, но есть еще некоторые отдельные моменты, элементы этого соглашения, которые необходимо доработать. Мы заняты именно этим процессом
На вопрос, почему россияне бьют баллистическими ракетами и дронами по гражданским объектам в украинских городах, лавров заявил, что удары "наносятся исключительно по военным объектам".
Дополнение
США потребуют от россиян признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения. Также американцы требуют от москвы вернуть контроль над ЗАЭС Украине.
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