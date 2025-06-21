Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до росії та білорусі

Служба державної безпеки Латвії закликала громадян утриматися від поїздок до Росії та Білорусі під час літніх канікул через високі ризики, пов’язані з розвідувальною діяльністю, вербуванням та провокаціями. Про це інформує УНН з посиланням на видання Delfi.

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За даними відомства, російські та білоруські спецслужби активно використовують можливості для допитів і вербування іноземців на своїй території, де вони мають "широку свободу дій". Вони застосовують агресивні та незаконні методи тиску для примусу до співпраці.

Служба підкреслює, що можливості латвійських установ допомогти своїм громадянам, які опинилися в складній ситуації на території цих країн, вкрай обмежені - йдеться у дописі.

До груп підвищеного ризику з точки зору можливого вербування належать:

посадовці державних і місцевих органів влади;

правоохоронці та працівники, які мають доступ до інформації, пов’язаної з Національними збройними силами або силами НАТО;

представники стратегічно важливих підприємств, а також ті, хто залучений до надання допомоги Україні.

Крім того, зручною метою російські спецслужби вважають латвійських громадян, яким необхідно регулярно їздити до Росії — через роботу, родинні зв'язки, власність та інші обставини. Ці зв'язки можна використовувати як засіб тиску - повідомляє Служба державної безпеки Латвії.

У випадку, якщо уникнути поїздок неможливо, служба рекомендує не брати з собою мобільний телефон, особливо якщо на ньому є робоча або конфіденційна інформація, оскільки на пунктах пропуску дані можуть бути скопійовані або пристрій заражений шпигунським програмним забезпеченням.

Також радять користуватися простим телефоном із передплаченою SIM-карткою, який можна легко викинути після повернення, а також не брати з собою ноутбук, USB-накопичувачів тощо.

Нагадаємо

Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє громадянам росії та білорусі, а також пов'язаним з ними компаніям купувати нерухомість в країні. Рішення, яке набуде чинності після підписання президентом, має на меті посилення національної безпеки.

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