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Китай відновив військові навчання навколо Тайваню: уряд острівної країни заявив про тиск КНР

Китай відновив військові навчання навколо Тайваню: уряд острівної країни заявив про тиск КНР

Київ • УНН

 • 19680 перегляди

Китай відновив військові навчання навколо Тайваню, чинячи тиск на острівну державу за допомогою військових навчань і в односторонньому порядку відкриваючи нові повітряні маршрути поблизу контрольованих Тайванем островів, що міністр закордонних справ Тайваню охарактеризував як спробу Китаю "відкусити" простір Тайваню і створити нову норму.

Китай відновив військові навчання Народно-визвольної армії (НВАК, китайська армія) біля Тайваню. У відповідь міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя Лун заявив, що КНР намагається "відкусити" простір Тайваню та створити нову норму за допомогою військових кроків. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Китай проводить військові навчання навколо Тайваню, - йдеться про одностороннє відкриття нових повітряних маршрутів поблизу контрольованих Тайванем островів поруч з китайським узбережжям, а також відправка кораблів до східного узбережжя Тайваню під час навчань минулого тижня.

У четвер у МЗС Тайваню відреагували:

Китай намагається "відкусити" простір Тайваню та створити нову норму за допомогою своїх військових навчань та інших кроків для здійснення тиску, що викликає глобальне занепокоєння, 

- інформує міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя Лун.
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Позиція КНР:

Нещодавні військові навчання Народно-визвольної армії Китаю (НВАК, китайська армія) навколо Тайваню є "суворим покаранням" за "провокаційні заяви" тайванського уряду і нового президента острова Вільяма Лая (Лай Чінте), - ідеться у заяві китайського міністерства оборони.

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Довідка

Китай, який розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію, влаштував дводенні військові навчання навколо острова минулого тижня після інавгурації нового президента Тайваню Лай Чін Те, якого Пекін називає "сепаратистом".

Китайське міністерство у справах Тайваню на своїй черговій прес-конференції в середу повторило свій список скарг з приводу незалежності Тайваню і пригрозило продовженням військової активності.

Доповнення

Китайські комуністи продовжують змінювати статус-кво. Вони створюють нову норму, тиснучи на кожному етапі, намагаючись відкусити і анексувати (нас)

- заява МЗС Тайваня.

Нагадаємо

Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на острівну державу з боку Пекіна, пише The Telegraph

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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