Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР

Китай возобновил военные учения Народно-освободительной армии (НОАК, китайская армия) у Тайваня. В ответ министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя Лун заявил, что КНР пытается "откусить" пространство Тайваня и создать новую норму с помощью военных шагов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

детали

Китай проводит военные учения вокруг Тайваня, - речь идет об одностороннем открытии новых воздушных маршрутов вблизи контролируемых Тайванем островов рядом с китайским побережьем, а также отправке кораблей к восточному побережью Тайваня во время учений на прошлой неделе.

В четверг в МИД Тайваня отреагировали:

Китай пытается "откусить" пространство Тайваня и создать новую норму с помощью своих военных учений и других шагов для оказания давления, вызывающего глобальную озабоченность, - информирует министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя Лун.

Позиция КНР:

Недавние военные учения Народно - освободительной армии Китая (НОАК, китайская армия) вокруг Тайваня являются "суровым наказанием" за "провокационные заявления" тайваньского правительства и нового президента острова Уильяма Лая (Лай Чинте), - говорится в заявлении китайского Министерства обороны.

справка

Китай, который рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию, провел двухдневные военные учения вокруг острова на прошлой неделе после инаугурации нового президента Тайваня Лай чина Те, которого Пекин называет "сепаратистом".

Китайское министерство по делам Тайваня на своей очередной пресс-конференции в среду повторило свой список жалоб по поводу независимости Тайваня и пригрозило продолжением военной активности.

Дополнение

Китайские коммунисты продолжают менять статус-кво. Они создают новую норму, давя на каждом этапе, пытаясь откусить и аннексировать(нас) - заявление МИД Тайваня.

Напомним

Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. это происходит на фоне усиления кампании давления на островное государство со стороны Пекина, пишет The Telegraph