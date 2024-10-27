Китай готує відповідь на продаж США зброї Тайваню на 2 млрд доларів
Київ • УНН
США схвалили продаж Тайваню зброї на 2 мільярди доларів, включаючи систему ППО. Китай погрожує вжити контрзаходи для захисту свого суверенітету, хоча конкретні деталі не розкриваються.
Китай погрожує контрзаходами у відповідь на продаж зброї Тайваню США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Китайський уряд оголосив про намір вжити "контрзаходів" для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності у зв’язку з нещодавнім рішенням Сполучених Штатів схвалити продаж зброї Тайваню на 2 мільярди доларів. У рамках цього пакета, який викликав обурення в Пекіні, США вперше планують постачати на Тайвань передову систему протиповітряної оборони, що була успішно використана у бойових діях в Україні.
Вашингтон, згідно з законодавством, зобов'язаний надавати Тайваню військові засоби для захисту, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин.
Китайська влада підкреслила, що готова вжити всі необхідні заходи для захисту своїх інтересів, хоча конкретні деталі контрзаходів наразі не розкриваються.
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