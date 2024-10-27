Китай готовит ответ на продажу США оружия Тайваню на 2 млрд долларов

Китай угрожает контрмерами в ответ на продажу оружия Тайваню США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Китайское правительство объявило о намерении принять «контрмеры» для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в связи с недавним решением Соединенных Штатов одобрить продажу оружия Тайваню на 2 миллиарда долларов. В рамках этого пакета, который вызвал возмущение в Пекине, США впервые планируют поставлять на Тайвань передовую систему противовоздушной обороны, которая была успешно использована в боевых действиях в Украине.

Вашингтон, согласно законодательству, обязан предоставлять Тайваню военные средства для защиты, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений.

Китайские власти подчеркнули, что готовы принять все необходимые меры для защиты своих интересов, хотя конкретные детали контрмер пока не раскрываются.

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