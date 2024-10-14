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Київський ТЦК заплатить 2,6 млн гривень за поліграфічну продукцію компанії, яка друкувала книжки, використовуючи піктограму України без Криму

Київ • УНН

 • 17121 перегляди

Київський ТЦК заплатить 2,6 млн грн за поліграфію компанії "Конві Прінт", яка раніше надрукувала підручники з картою України без Криму. Замовлення включає особові справи призовників та календарі.

Київський ТЦК заплатить 2,6 млн гривень за поліграфічну продукцію компанії, яка друкувала книжки, використовуючи піктограму України без Криму

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заплатить 2,6 млн гривень за поліграфічну продукцію компанії ТОВ "Конві Прінт", яка надрукувала книжки з української мови для 7 класу, використавши піктограму України без Криму.

Про це пише УНН із посиланням на оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Деталі

Як вказується в оголошенні, Київський міський ТЦК планує заключити договір з ТОВ "Конві Прінт" на закупівлю поліграфічної продукції за 2 млн 622 тис. 450 гривень, що на 249 тис. 550 гривень менше від очікуваної вартості. Наразі триває кваліфікація переможця.

Згідно тендерної документації, компанія до 28 грудня має поставити ТЦК 15 тис. примірників особових справ призовників; 15 тис. примірників облікових карток призовника; 11,8 тис. примірників особових справ з синьою палітуркою та тисненням золотою фольгою для контрактників, а також 420 потрійних настінних календарів.

Доповнення

Компанія "Конві Прінт" нещодавно була в епіцентру скандалу, яка пов’язана із друком книжок з української мови для 7 класів.

В підручниках "Українська мова" для 7 класу використали піктограму України без Криму. За словами авторки книжки Анастасії Онатій, це сталося через технічну помилку. Вона запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим", оскільки в надрукованих підручниках помилку вже не виправиш.

Саме компанія "Конві Прінт" надрукувало такі книжки.

Видавництво "Літера ЛТД" зобов’язалося передрукувати за власний кошт підручники з української мови для 7 класу, де карта України без Криму.

Павло Башинський

Павло Башинський

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