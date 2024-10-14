Киевский ТЦК заплатит 2,6 млн гривен за полиграфическую продукцию компании, которая печатала книги, используя пиктограмму Украины без Крыма
Киев • УНН
Киевский ТЦК заплатит 2,6 млн грн за полиграфию компании «Конви Принт», которая ранее напечатала учебники с картой Украины без Крыма. Заказ включает личные дела призывников и календари.
Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки заплатит 2,6 млн гривен за полиграфическую продукцию компании ООО "Конви Принт", которая напечатала книги по украинскому языку для 7 класса, использовав пиктограмму Украины без Крыма. Об этом пишет УНН с ссылкой на объявление в электронной системе публичных закупок Prozorro.
Детали
Как указывается в объявлении, Киевский городской ТЦК планирует заключить договор с ООО "Конви Принт" на закупку полиграфической продукции за 2 млн 622 тыс. 450 гривен, что на 249 тыс. 550 гривен меньше ожидаемой стоимости. Сейчас идет квалификация победителя.
Согласно тендерной документации, компания до 28 декабря должна поставить ТЦК 15 тыс. экземпляров личных дел призывников; 15 тыс. экземпляров учетных карточек призывника; 11,8 тыс. экземпляров личных дел с синим переплетом и тиснением золотой фольгой для контрактников, а также 420 тройных настенных календарей.
Дополнение
Компания "Конви Принт" недавно была в эпицентре скандала, связанного с печатью книг по украинскому языку для 7 классов.
В учебниках "Украинский язык" для 7 класса использовали пиктограмму Украины без Крыма. По словам автора книги Анастасии Онатий, это произошло из-за технической ошибки. Она предложила запустить флешмоб "Дорисуй Крым", поскольку в напечатанных учебниках ошибку уже не исправишь.
Именно компания "Конви Принт" напечатало такие книжки.
Издательство "Литера ЛТД" обязалось перепечатать за собственные средства учебники по украинскому языку для 7 класса, где карта Украины без Крыма.