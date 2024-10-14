Киевский ТЦК заплатит 2,6 млн гривен за полиграфическую продукцию компании, которая печатала книги, используя пиктограмму Украины без Крыма

ukenru
Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  53627 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  100201 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  107654 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
  •  116168 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  143345 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  170907 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  178996 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193223 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175931 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150850 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  110177 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  108508 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  86181 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  75825 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  62666 просмотра
публикации
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  42710 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  62666 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  75825 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  86181 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  108508 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  112852 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  99331 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  101019 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  101180 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  108819 просмотра
Актуальное
Киевский ТЦК заплатит 2,6 млн гривен за полиграфическую продукцию компании, которая печатала книги, используя пиктограмму Украины без Крыма

Киевский ТЦК заплатит 2,6 млн гривен за полиграфическую продукцию компании, которая печатала книги, используя пиктограмму Украины без Крыма

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 16:07  •  2798 просмотра

Read in English

Киевский ТЦК заплатит 2,6 млн грн за полиграфию компании «Конви Принт», которая ранее напечатала учебники с картой Украины без Крыма. Заказ включает личные дела призывников и календари.

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки заплатит 2,6 млн гривен за полиграфическую продукцию компании ООО "Конви Принт", которая напечатала книги по украинскому языку для 7 класса, использовав пиктограмму Украины без Крыма. Об этом пишет УНН с ссылкой на объявление в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Детали

Как указывается в объявлении, Киевский городской ТЦК планирует заключить договор с ООО "Конви Принт" на закупку полиграфической продукции за 2 млн 622 тыс. 450 гривен, что на 249 тыс. 550 гривен меньше ожидаемой стоимости. Сейчас идет квалификация победителя.

Согласно тендерной документации, компания до 28 декабря должна поставить ТЦК 15 тыс. экземпляров личных дел призывников; 15 тыс. экземпляров учетных карточек призывника; 11,8 тыс. экземпляров личных дел с синим переплетом и тиснением золотой фольгой для контрактников, а также 420 тройных настенных календарей.

Дополнение

Компания "Конви Принт" недавно была в эпицентре скандала, связанного с печатью книг по украинскому языку для 7 классов.

Image

В учебниках "Украинский язык" для 7 класса использовали пиктограмму Украины без Крыма. По словам автора книги Анастасии Онатий, это произошло из-за технической ошибки. Она предложила запустить флешмоб "Дорисуй Крым", поскольку в напечатанных учебниках ошибку уже не исправишь.

Именно компания "Конви Принт" напечатало такие книжки.

Издательство "Литера ЛТД" обязалось перепечатать за собственные средства учебники по украинскому языку для 7 класса, где карта Украины без Крыма.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
krymКрым
ukrainaУкраина
kievКиев