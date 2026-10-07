Київський картонно-паперовий комбінат після ворожої ракетної атаки зупинив виробництво

Сьогодні Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами, роботу виробництва зупинено, передає УНН із посиланням на повідомлення комбінату.

Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації - йдеться у повідомленні.

У результаті потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби.

Наразі роботу виробництва зупинено, ніхто з працівників не постраждав.

Додамо

Київський картонно-паперовий комбінат – підприємство целюлозно-паперової галузі, яке виготовляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення.

Підприємство виробляє широкий асортимент продукції:

• туалетний папір (відомі марки "Обухів 65", "Ди', "Диво Premio", "Диво Бізнес");

• паперові рушники (стандартні, великі рулони та розрізні рушники V-складання для сегмента HORECA);

• паперові серветки різного розміру та кольору.

Київщина зазнала удару рф дронами і балістикою: є пошкодження складів, сталися пожежі