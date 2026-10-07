Киевский картонно-бумажный комбинат после вражеской ракетной атаки остановил производство
Киев • УНН
В результате ракетного удара повреждены производственные и складские помещения, оборудование и коммуникации комбината. Производство остановлено, работники не пострадали.
Сегодня Киевский картонно-бумажный комбинат уже в третий раз за последние полгода был атакован вражескими ракетами, работа производства остановлена, передает УНН со ссылкой на сообщение комбината.
Серьезные разрушения получили производственные и складские помещения, повреждено оборудование и инженерные коммуникации
В результате мощных взрывов возникли пожары, над тушением которых до сих пор работают экстренные службы.
В настоящее время работа производства остановлена, никто из работников не пострадал.
Добавим
Киевский картонно-бумажный комбинат – предприятие целлюлозно-бумажной отрасли, которое производит картон, гофротару и продукцию санитарно-гигиенического назначения.
Предприятие производит широкий ассортимент продукции:
• туалетная бумага (известные марки "Обухов 65", "Ди', "Диво Premio", "Диво Бизнес");
• бумажные полотенца (стандартные, большие рулоны и разрезные полотенца V-сложения для сегмента HORECA);
• бумажные салфетки различного размера и цвета.
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