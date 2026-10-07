Киевский картонно-бумажный комбинат после вражеской ракетной атаки остановил производство

$44.950.1150.640.16
ukenru
14:18 • 56 просмотра
Венгрия сняла вето на продвижение в ЕС с открытием новых кластеров для Украины - СМИ
13:42 • 12269 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?
13:34 • 9766 просмотра
Международные резервы Украины за месяц сократились до $47,1 млрд - каковы причины
Эксклюзив
12:25 • 18615 просмотра
Чем сбивать реактивные дроны: эксперты объяснили, как Украина адаптирует оружие к новым угрозамPhotoVideo
10:54 • 15170 просмотра
Самый тёплый день перед похолоданием: 8 октября в Украине ожидается до +26°Photo
10:00 • 22348 просмотра
Может помочь в фармацевтике: Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили за открытия, связанные с гомохиральностьюPhoto
09:29 • 22732 просмотра
На дроны и ракеты: Украина получила от ЕС еще €1,2 млрд
7 октября, 07:55 • 21454 просмотра
"Справедливые украинские ответы на все российские удары" - Зеленский сообщил о поражении целей в рф и Чёрном мореVideo
7 октября, 07:40 • 20523 просмотра
"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рфPhoto
7 октября, 06:18 • 20880 просмотра
5 баллистических и 39 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
46%
750мм
Популярные новости
Сирша Ронан отреагировала на слухи о том, что её муж может стать новым Джеймсом Бондом7 октября, 07:09 • 31824 просмотра
В Прилуках ракетный удар рф по многоэтажке унёс жизни 5 человек, много раненыхPhotoVideo7 октября, 07:16 • 24122 просмотра
Стивен Спилберг возглавит работу над новыми «Трансформерами»7 октября, 08:16 • 28246 просмотра
Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери08:59 • 28255 просмотра
Репутация владельца бизнеса под атакой: откуда может прилететь и как защищаться
Эксклюзив
11:16 • 16525 просмотра
публикации
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?13:42 • 12269 просмотра
Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток12:51 • 10682 просмотра
Чем сбивать реактивные дроны: эксперты объяснили, как Украина адаптирует оружие к новым угрозамPhotoVideo
Эксклюзив
12:25 • 18615 просмотра
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo12:25 • 15164 просмотра
Каган и Соаи стали нобелевскими лауреатами по химии: что именно они открыли, почему это важно и как открытия будут применять на практике11:22 • 14914 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Богдан Долинце
Льюис Хэмилтон
E. Джин Кэрролл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Европа
Прилуки
Реклама
УНН Lite
WP: Трамп хочет новый Кэмп-Дэвид - президентскую резиденцию в собственном гольф-клубе13:57 • 2104 просмотра
Ставка на технических миллионеров и первая критика — как реагируют на электромобиль от Jaguar и его стоимость13:07 • 6352 просмотра
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo12:25 • 15164 просмотра
Найденный в Британии фильм может оказаться первым звуковым фильмом в истории11:50 • 9932 просмотра
Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери08:59 • 28601 просмотра
Актуальное
Фильм
The Washington Post
Хранитель
Социальная сеть
Сериал

Киевский картонно-бумажный комбинат после вражеской ракетной атаки остановил производство

Киев • УНН

 • 3664 просмотра

В результате ракетного удара повреждены производственные и складские помещения, оборудование и коммуникации комбината. Производство остановлено, работники не пострадали.

Киевский картонно-бумажный комбинат после вражеской ракетной атаки остановил производство

Сегодня Киевский картонно-бумажный комбинат уже в третий раз за последние полгода был атакован вражескими ракетами, работа производства остановлена, передает УНН со ссылкой на сообщение комбината.

Серьезные разрушения получили производственные и складские помещения, повреждено оборудование и инженерные коммуникации 

- говорится в сообщении.

В результате мощных взрывов возникли пожары, над тушением которых до сих пор работают экстренные службы.

В настоящее время работа производства остановлена, никто из работников не пострадал.

Добавим

Киевский картонно-бумажный комбинат – предприятие целлюлозно-бумажной отрасли, которое производит картон, гофротару и продукцию санитарно-гигиенического назначения.

Предприятие производит широкий ассортимент продукции:

• туалетная бумага (известные марки "Обухов 65", "Ди', "Диво Premio", "Диво Бизнес");

• бумажные полотенца (стандартные, большие рулоны и разрезные полотенца V-сложения для сегмента HORECA);

• бумажные салфетки различного размера и цвета.

Киевщина подверглась удару рф дронами и баллистикой: повреждены склады, произошли пожары07.10.26, 08:59 • 4144 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Киев