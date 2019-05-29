Курц сподівається за підсумками дострокових виборів знову стати канцлером Австрії

КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, уряд якого було відправлено в понеділок у відставку після вотуму недовіри парламенту, сподівається знову стати главою уряду за підсумками дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) у вересні. Про це він розповів в інтерв'ю газеті Kronen Zeitung, передає УНН.