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Курц сподівається за підсумками дострокових виборів знову стати канцлером Австрії

Курц сподівається за підсумками дострокових виборів знову стати канцлером Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, уряд якого було відправлено в понеділок у відставку після вотуму недовіри парламенту, сподівається знову стати главою уряду за підсумками дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) у вересні. Про це він розповів в інтерв'ю газеті Kronen Zeitung, передає УНН.

"Австрійки і австрійці приймуть рішення. У нас буде новий парламент, і я, зрозуміло, сподіваюся, що отримаю можливість продовжити хорошу роботу для країни в якості федерального канцлера. Я хочу продовжити наш шлях", - сказав Курц.

Нагадаємо, раніше Національна рада (нижня палата парламенту) Австрії винесла вотум недовіри кабінету міністрів Курца в зв’язку з урядовою кризою на тлі відставки колишнього віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Після цього Курц заявив Ван дер Беллену, що готовий безперешкодно передати владу перехідному уряду і підтримати його роботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канцлер Австрії не виключив кримінального переслідування Штрахе після скандалу з відео

Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з’явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.

Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.

Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою. Як стало відомо — вибори пройдуть у вересні.

Курц на даний момент став самим короткочасним канцлером Австрії: він перебував при владі в 2017-2019 роках протягом 525 днів і побив антирекорд екс-канцлера Крістіана Керна, повноваження якого в 2016-2017 роках тривали 580 днів.

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