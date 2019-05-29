Курц сподівається за підсумками дострокових виборів знову стати канцлером Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, уряд якого було відправлено в понеділок у відставку після вотуму недовіри парламенту, сподівається знову стати главою уряду за підсумками дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) у вересні. Про це він розповів в інтерв'ю газеті Kronen Zeitung, передає УНН.
"Австрійки і австрійці приймуть рішення. У нас буде новий парламент, і я, зрозуміло, сподіваюся, що отримаю можливість продовжити хорошу роботу для країни в якості федерального канцлера. Я хочу продовжити наш шлях", - сказав Курц.
Нагадаємо, раніше Національна рада (нижня палата парламенту) Австрії винесла вотум недовіри кабінету міністрів Курца в зв’язку з урядовою кризою на тлі відставки колишнього віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Після цього Курц заявив Ван дер Беллену, що готовий безперешкодно передати владу перехідному уряду і підтримати його роботу.
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Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з’явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.
Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.
Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою. Як стало відомо — вибори пройдуть у вересні.
Курц на даний момент став самим короткочасним канцлером Австрії: він перебував при владі в 2017-2019 роках протягом 525 днів і побив антирекорд екс-канцлера Крістіана Керна, повноваження якого в 2016-2017 роках тривали 580 днів.