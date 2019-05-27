Президент Австрії 28 травня відправить у відставку уряд Курца
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен звільнить у вівторок від обов'язків уряд Себастьяна Курца і призначить на посаду тимчасового канцлера міністра фінансів і чинного віце-канцлера Хартвіга Льогера. З такими словами президент виступив у понеділок на прес-конференції в своїй канцелярії у Відні, передає УНН.
“Завтра у відповідності зі своїми повноваженнями... я звільню від виконання обов’язків цей уряд, — сказав Ван дер Беллен. — Віце-канцлера Хартвіга Льогера в рамках цього процесу я наділю повноваженнями щодо керівництва відомством федерального канцлера і головуванням тимчасовим урядом”.
Нагадаємо, раніше Національна рада (нижня палата парламенту) Австрії винесла вотум недовіри кабінету міністрів Курца в зв’язку з урядовою кризою на тлі відставки колишнього віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Після цього Курц заявив Ван дер Беллену, що готовий безперешкодно передати владу перехідному уряду і підтримати його роботу.
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Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з’явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.
Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.
Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою. Як стало відомо — вибори пройдуть у вересні.