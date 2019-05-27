Президент Австрії 28 травня відправить у відставку уряд Курца

КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен звільнить у вівторок від обов'язків уряд Себастьяна Курца і призначить на посаду тимчасового канцлера міністра фінансів і чинного віце-канцлера Хартвіга Льогера. З такими словами президент виступив у понеділок на прес-конференції в своїй канцелярії у Відні, передає УНН.