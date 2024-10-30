Курс валют на 30 жовтня: гривня девальвує
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,37 грн/дол, що на 5 копійок більше. На міжбанку долар торгується по 41,32-41,35 грн, євро - 44,64-44,66 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,3798 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,37 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,60 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,65 грн, а продати за 41,20 у банка
- Євро можна купити за 45,20 грн, а продати за 44,66 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,49−41,56 грн, а євро — за 45,00 – 45,15 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,32 − 41,35 грн/дол. для долара та 44,64−44,66 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Японія погодила виділення Україні 471,9 млрд єн (понад 3 млрд доларів) із кредиту G7 на 50 млрд доларів, забезпеченого замороженими російськими активами.