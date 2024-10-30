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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 30 октября: гривна девальвирует

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,37 грн/долл, что на 5 копеек больше. На межбанке доллар торгуется по 41,32-41,35 грн, евро - 44,64-44,66 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,3798 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,60 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,20 у банка

- Евро можно купить за 45,20 грн, а продать за 44,66 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,49-41,56 грн, а евро - по 45,00 - 45,15 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,32 - 41,35 грн/долл. для доллара и 44,64-44,66 грн/евро для евро.

Напомним

Япония согласовала выделение Украине 471,9 млрд иен (более 3 млрд долларов) из кредита G7 на 50 млрд долларов, обеспеченного замороженными российскими активами.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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