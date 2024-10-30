Курс валют на 30 октября: гривна девальвирует
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,37 грн/долл, что на 5 копеек больше. На межбанке доллар торгуется по 41,32-41,35 грн, евро - 44,64-44,66 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,3798 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,60 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,20 у банка
- Евро можно купить за 45,20 грн, а продать за 44,66 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,49-41,56 грн, а евро - по 45,00 - 45,15 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,32 - 41,35 грн/долл. для доллара и 44,64-44,66 грн/евро для евро.
Напомним
Япония согласовала выделение Украине 471,9 млрд иен (более 3 млрд долларов) из кредита G7 на 50 млрд долларов, обеспеченного замороженными российскими активами.