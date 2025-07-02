Курс валют на 2 липня: гривня продовжує девальвувати

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 441 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
05:19 • 3418 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
1 липня, 15:40 • 40361 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 95632 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 69604 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 140905 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 82692 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 68478 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 174224 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 130286 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.6м/с
54%
749мм
Популярнi новини
Українська контррозвідка затримала агента ГРУ, що готував удари рф по енергооб’єктах Дніпра і Запоріжжя1 липня, 20:35 • 1412 перегляди
​На Харківщині судитимуть посадовців, які привласнили 20 млн гривень, виділених на ремонт доріг1 липня, 22:09 • 2629 перегляди
Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt2 липня, 00:04 • 6553 перегляди
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі01:42 • 2258 перегляди
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США02:49 • 1270 перегляди
Публікації
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 438 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 55545 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 67640 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 84821 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 140904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Метте Фредеріксен
Петро Порошенко
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Польща
Азербайджан
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 17945 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 82567 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 85680 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 106922 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 134525 перегляди
Актуальне
Су-27
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Курс валют на 2 липня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8191 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки. Офіційний курс євро становить 49,40 грн/євро, а злотого – 11,64 грн/злот.

Курс валют на 2 липня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8191 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,81 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,40 грн/євро.

А офіційний курс злотого становить 11,64 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 42,05-41,50 грн, а євро за 49,57-48,85 грн, і злотий за 11,67-11,15;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,64-41,70 грн, а євро - за 49,40-49,65 грн, і злотий за 11,55-11,65;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,85-41,88 грн/дол. та 49,41-49,43 грн/євро.

        Курс євро знову зростає: новий історичний максимум 49,40 грн01.07.25, 17:34 • 1016 переглядiв

        Доповнення

        Нацбанк 1 липня встановив офіційний курс гривні на рівні  41,7788 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок.

        Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою визначив, яким буде прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, курс валют протягом наступних трьох років.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        СуспільствоЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9