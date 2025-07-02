Курс валют на 2 липня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8191 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки. Офіційний курс євро становить 49,40 грн/євро, а злотого – 11,64 грн/злот.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8191 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,81 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,40 грн/євро.
А офіційний курс злотого становить 11,64 грн/злот.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 42,05-41,50 грн, а євро за 49,57-48,85 грн, і злотий за 11,67-11,15;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,64-41,70 грн, а євро - за 49,40-49,65 грн, і злотий за 11,55-11,65;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,85-41,88 грн/дол. та 49,41-49,43 грн/євро.
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Доповнення
Нацбанк 1 липня встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7788 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок.
Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою визначив, яким буде прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, курс валют протягом наступних трьох років.