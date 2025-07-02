Курс валют на 2 июля: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8191 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Подробности

Официальный курс доллара составляет 41,81 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,40 грн/евро.

А официальный курс злотого составляет 11,64 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 42,05-41,50 грн, а евро по 49,57-48,85 грн, и злотый по 11,67-11,15;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,64-41,70 грн, а евро - по 49,40-49,65 грн, и злотый по 11,55-11,65;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,85-41,88 грн/долл. и 49,41-49,43 грн/евро.

Курс евро снова растет: новый исторический максимум 49,40 грн

Дополнение

Нацбанк 1 июля установил официальный курс гривны на уровне 41,7788 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек.

Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой определил, каким будет прожиточный минимум, минимальная зарплата, курс валют в течение следующих трех лет.