Курс валют на 2 июля: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,8191 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки. Официальный курс евро составляет 49,40 грн/евро, а злотого – 11,64 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8191 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Подробности
Официальный курс доллара составляет 41,81 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,40 грн/евро.
А официальный курс злотого составляет 11,64 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,05-41,50 грн, а евро по 49,57-48,85 грн, и злотый по 11,67-11,15;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,64-41,70 грн, а евро - по 49,40-49,65 грн, и злотый по 11,55-11,65;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,85-41,88 грн/долл. и 49,41-49,43 грн/евро.
Курс евро снова растет: новый исторический максимум 49,40 грн01.07.25, 17:34 • 1006 просмотров
Дополнение
Нацбанк 1 июля установил официальный курс гривны на уровне 41,7788 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек.
Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой определил, каким будет прожиточный минимум, минимальная зарплата, курс валют в течение следующих трех лет.