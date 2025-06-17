Курс валют на 17 червня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5306 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,53 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,06 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,27 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,70-41,20 грн, євро за 48,35-47,60 грн, злотий за 11,50-10,80 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,47 грн, євро - за 48,20-48,35 грн, злотий за 11,16-11,30 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,54-41,57 грн/дол. Та 48,20-48,22 грн/євро.

Угода с США про корисні копалини: Україна погодила початок допуску інвесторів до розробки родовища літію

Доповнення

Члени Комітету з монетарної політики НБУ припускають повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року, проте, через інфляційні ризики, НБУ може утримувати облікову ставку на поточному рівні довше.