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Курс валют на 17 июня: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5306 грн/долл., девальвировав ее на 9 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,20 грн.

Курс валют на 17 июня: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5306 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,06 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,27 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,20 грн, евро по 48,35-47,60 грн, злотый по 11,50-10,80 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, евро - по 48,20-48,35 грн, злотый по 11,16-11,30 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,54-41,57 грн/долл. и 48,20-48,22 грн/евро.

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        Члены Комитета по монетарной политике НБУ предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, из-за инфляционных рисков, НБУ может удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
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