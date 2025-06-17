Курс валют на 17 июня: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5306 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,06 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,27 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,20 грн, евро по 48,35-47,60 грн, злотый по 11,50-10,80 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, евро - по 48,20-48,35 грн, злотый по 11,16-11,30 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,54-41,57 грн/долл. и 48,20-48,22 грн/евро.

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Дополнение

Члены Комитета по монетарной политике НБУ предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, из-за инфляционных рисков, НБУ может удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше.