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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Курс валют на 14 липня: як змінився курс долара і євро

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,78 грн/дол., зміцнивши її на 0,04 копійки. Курс євро до гривні становить 48,84 грн/євро.

Курс валют на 14 липня: як змінився курс долара і євро

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,78 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,04 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,78 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,84 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:46 ранку:

  • долар можна купити за 41,52 грн, а продати за 41,95 грн у банках;
    • євро можна купити за 48,67 грн, а продати за 49,30 грн у банках;
      • в обмінниках долар торгується за курсом 41,63−41,70 грн, а євро — за 49,05 − 49,25 грн;
        • на міжбанку курси становлять відповідно 41,76 - 41,80 грн/дол. для долара та 48,82−48,85 грн/євро для євро.

          Доповнення

          Долар США стрімко знецінюється, прямуючи до найгіршого результату за півріччя із 1973 року. Це пов'язано з торговою та економічною політикою президента Дональда Трампа, що змушує інвесторів переглядати ставлення до валюти.

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

          ЕкономікаФінанси
          Національний банк України
          Дональд Трамп
          Україна
          Tesla
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