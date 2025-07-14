Курс валют на 14 липня: як змінився курс долара і євро
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,78 грн/дол., зміцнивши її на 0,04 копійки. Курс євро до гривні становить 48,84 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,78 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,04 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,78 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,84 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:46 ранку:
- долар можна купити за 41,52 грн, а продати за 41,95 грн у банках;
- євро можна купити за 48,67 грн, а продати за 49,30 грн у банках;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,63−41,70 грн, а євро — за 49,05 − 49,25 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,76 - 41,80 грн/дол. для долара та 48,82−48,85 грн/євро для євро.
Доповнення
Долар США стрімко знецінюється, прямуючи до найгіршого результату за півріччя із 1973 року. Це пов'язано з торговою та економічною політикою президента Дональда Трампа, що змушує інвесторів переглядати ставлення до валюти.