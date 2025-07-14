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Курс валют на 14 июля: как изменился курс доллара и евро

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,78 грн/долл., укрепив ее на 0,04 копейки. Курс евро к гривне составляет 48,84 грн/евро.

Курс валют на 14 июля: как изменился курс доллара и евро

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,78 грн/долл., что укрепило гривну на 0,04 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,78 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,84 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:46 утра:

  • доллар можно купить за 41,52 грн, а продать за 41,95 грн в банках;
    • евро можно купить за 48,67 грн, а продать за 49,30 грн в банках;
      • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,63−41,70 грн, а евро — за 49,05 − 49,25 грн;
        • на межбанке курсы составляют соответственно 41,76 - 41,80 грн/долл. для доллара и 48,82−48,85 грн/евро для евро.

          Дополнение

          Доллар США стремительно обесценивается, направляясь к худшему результату за полугодие с 1973 года. Это связано с торговой и экономической политикой президента Дональда Трампа, что заставляет инвесторов пересматривать отношение к валюте.

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

          ЭкономикаФинансы
          Национальный банк Украины
          Дональд Трамп
          Украина
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