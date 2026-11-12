Курс валют на 12 листопада: НБУ різко "обвалив" євро

Станом на четвер, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,32 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 45,50 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,48. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,3222 грн (-18 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4823 грн (-60 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4678 грн. (-17 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 45,33-46,00 грн, євро за 50,57-51,46 грн, злотий за 11,26-11,81 грн;

на міжбанку курси становлять 45,27-45,32 грн/дол. та 50,21-50,24 грн/євро.

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