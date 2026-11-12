Курс валют на 12 ноября: НБУ резко "обвалил" евро
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 45,3222 грн, евро — 50,4823 грн. Злотый стоит 11,4678 грн.
По состоянию на четверг, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,32 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 45,50 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,48. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 45,3222 грн (-18 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4823 грн (-60 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4678 грн. (-17 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 45,33–46,00 грн, евро — по 50,57–51,46 грн, злотый — по 11,26–11,81 грн;
- на межбанке курсы составляют 45,27–45,32 грн/долл. и 50,21–50,24 грн/евро.
Напомним
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