Курс валют на 12 березня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4124 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,41 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,21 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00 ранку:

Долар можна купити за 41,70 грн, а продати за 41,15 грн у банках;

Євро можна купити за 45,27 грн, а продати за 44,62 грн у банках;

В обмінниках долар торгується за курсом 41,45−41,60 грн, а євро — за 45,09 − 45,32 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,42 - 41,45 грн/дол. для долара та 45,23 − 45,24грн/євро для євро.

Нагадаємо

У лютому 2025 року річна інфляція прискорилася до 13,4%, а базова інфляція зросла до 12%. НБУ прогнозує зниження інфляції до однозначного рівня наприкінці року.

Українці минулого року могли сплатити до бюджету Польщі близько 4 млрд доларів