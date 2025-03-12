Курс валют на 12 марта: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,41 грн/долл. В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45−41,60 грн, а евро — по 45,09 − 45,32 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4124 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,41 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,21 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00 утра:
- Доллар можно купить за 41,70 грн, а продать за 41,15 грн в банках;
- Евро можно купить за 45,27 грн, а продать за 44,62 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45−41,60 грн, а евро — по 45,09 − 45,32 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,42 - 41,45 грн/долл. для доллара и 45,23 − 45,24грн/евро для евро.
Напомним
В феврале 2025 года годовая инфляция ускорилась до 13,4%, а базовая инфляция выросла до 12%. НБУ прогнозирует снижение инфляции до однозначного уровня в конце года.
Украинцы в прошлом году могли внести в бюджет Польши около 4 миллиардов долларов10.03.25, 21:14 • 38271 просмотр