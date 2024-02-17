Кулеба зустрівся із главою МЗС Китаю: говорили про необхідність встановлення справедливого миру в Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Кулеба та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили двосторонні відносини, торгівлю, відновлення миру в Україні та підтримку українсько-китайських контактів на всіх рівнях.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Серед іншого обговорили необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні, передає УНН
"... зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність встановлення справедливого та міцного миру в Україні", - повідомив Кулеба.
Глава МЗС України поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.
"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог", - резюмував Кулеба.
Кулеба закликав G7 визначитися з конфіскацією активів рф і отримав підтвердження додаткової військової допомоги17.02.24, 14:33 • 30794 перегляди