Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Среди прочего обсудили необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине, передает УНН

"... встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость установления справедливого и прочного мира в Украине", - сообщил Кулеба.

Глава МИД Украины проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины относительно будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.

"Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог", - резюмировал Кулеба.

Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи