Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Среди прочего обсудили необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине, передает УНН
"... встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость установления справедливого и прочного мира в Украине", - сообщил Кулеба.
Глава МИД Украины проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины относительно будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.
"Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог", - резюмировал Кулеба.
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Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине
Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.
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