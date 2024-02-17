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Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине

Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 19:05  •  15866 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Среди прочего обсудили необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине, передает УНН

"... встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость установления справедливого и прочного мира в Украине", - сообщил Кулеба.

Глава МИД Украины проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины относительно будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.

"Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог", - резюмировал Кулеба.

Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи17 февраля 2024, 12:33 • 25880 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
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shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Кулеба зустрівся із главою МЗС Китаю: говорили про необхідність встановлення справедливого миру в Україні
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Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине

Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.

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