Кулеба на тлі ударів по Харкову закликав негайно доставити Україні Patriots: "Зробить дзвінок сьогодні"
Київ • УНН
Семеро людей загинули в результаті російського удару по цивільному підприємству в Харкові. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба терміново звернувся з проханням негайно доставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав негайно доставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. Він вказав, що можна було б уникнути сьогоднішніх смертей у Харкові, якби Patriots були б доставлені в Україну вчасно, передає УНН.
Кулеба у соцмережі X опублікував відео, на якому чутно звук телефону із під санітарного пакета, під яким, ймовірно, один із загиблих внаслідок ударів по Харкову.
Харків. Звук, який ви чуєте з чорної сумки - це вхідний дзвінок, на який ніколи не відповідатимуть, бо додаткові Patriots не були доставлені в Україну вчасно. Доставте їх негайно. Я закликаю всіх, хто може вплинути на лідерів своїх країн, зробити свій дзвінок сьогодні
Нагадаємо
23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.