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Кулеба на тлі ударів по Харкову закликав негайно доставити Україні Patriots: "Зробить дзвінок сьогодні"

Кулеба на тлі ударів по Харкову закликав негайно доставити Україні Patriots: "Зробить дзвінок сьогодні"

Київ • УНН

 • 19360 перегляди

Семеро людей загинули в результаті російського удару по цивільному підприємству в Харкові. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба терміново звернувся з проханням негайно доставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав негайно доставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. Він вказав, що можна було б уникнути сьогоднішніх смертей у Харкові, якби Patriots були б доставлені в Україну вчасно, передає УНН

Кулеба у соцмережі X опублікував відео, на якому чутно звук телефону із під санітарного пакета, під яким, ймовірно, один із загиблих внаслідок ударів по Харкову. 

Харків. Звук, який ви чуєте з чорної сумки - це вхідний дзвінок, на який ніколи не відповідатимуть, бо додаткові Patriots не були доставлені в Україну вчасно. Доставте їх негайно. Я закликаю всіх, хто може вплинути на лідерів своїх країн, зробити свій дзвінок сьогодні

- підписав Кулеба відео.

Нагадаємо 

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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