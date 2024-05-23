Кулеба на тлі ударів по Харкову закликав негайно доставити Україні Patriots: "Зробить дзвінок сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав негайно доставити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. Він вказав, що можна було б уникнути сьогоднішніх смертей у Харкові, якби Patriots були б доставлені в Україну вчасно, передає УНН.

Кулеба у соцмережі X опублікував відео, на якому чутно звук телефону із під санітарного пакета, під яким, ймовірно, один із загиблих внаслідок ударів по Харкову.

Харків. Звук, який ви чуєте з чорної сумки - це вхідний дзвінок, на який ніколи не відповідатимуть, бо додаткові Patriots не були доставлені в Україну вчасно. Доставте їх негайно. Я закликаю всіх, хто може вплинути на лідерів своїх країн, зробити свій дзвінок сьогодні