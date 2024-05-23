Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"
Киев • УНН
Семь человек погибли в результате российского удара по гражданскому предприятию в Харькове. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно обратился с просьбой немедленно доставить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно доставить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны. Он указал, что можно было бы избежать сегодняшних смертей в Харькове, если бы Patriots были бы доставлены в Украину вовремя, передает УНН.
Кулеба в соцсети X опубликовал видео, на котором слышен звук телефона из-под санитарного пакета, под которым, вероятно, один из погибших в результате ударов по Харькову.
Харьков. Звук, который вы слышите из черной сумки - это входящий звонок, на который никогда не будут отвечать, потому что дополнительные Patriots не были доставлены в Украину вовремя. Доставьте их немедленно. Я призываю всех, кто может повлиять на лидеров своих стран, сделать свой звонок сегодня
Напомним
23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Семь человек погибли.
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