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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"

Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 13:13  •  7157 просмотра

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Семь человек погибли в результате российского удара по гражданскому предприятию в Харькове. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно обратился с просьбой немедленно доставить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно доставить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны. Он указал, что можно было бы избежать сегодняшних смертей в Харькове, если бы Patriots были бы доставлены в Украину вовремя, передает УНН

Кулеба в соцсети X опубликовал видео, на котором слышен звук телефона из-под санитарного пакета, под которым, вероятно, один из погибших в результате ударов по Харькову. 

Харьков. Звук, который вы слышите из черной сумки - это входящий звонок, на который никогда не будут отвечать, потому что дополнительные Patriots не были доставлены в Украину вовремя. Доставьте их немедленно. Я призываю всех, кто может повлиять на лидеров своих стран, сделать свой звонок сегодня

- подписал Кулеба видео.

Напомним 

23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Семь человек погибли.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
kharkivХарьков
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