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Кулеба і Лавров вчергове обмінялись “люб’язностями” через нормандський саміт

Київ • УНН

 • 16415 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки”, якої прагне Україна і уникає Москва, став предметом суперечки глав МЗС двох країн Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова, пише УНН.

Кулеба і Лавров вчергове обмінялись “люб’язностями” через нормандський саміт

Контекст

На брифінгу 20 жовтня глава українського МЗС нагадав, що пан Владімір Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату.

Кулеба тоді зазначив, що всі сторони готові, однак його російський візаві Сергій Лавров показує, що він “налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із своєю власною речницею у словесній еквілібристиці”, а слова глави російського дипвідомства щодо українських мирних ініціатив — це “плювок в обличчя Франції та Німеччини”.

Лавров обмірковував відповідь два дні і відповів сьогодні — сказав, що Путін начебто нікому нічого не обіцяв.

“Якщо Кулеба каже, що Путін обіцяв скликати зустріч міністрів закордонних справ, це вже пересмикування. Він обіцяв лише доручити подивитися, як можна вийти на результативну зустріч глав зовнішньополітичних відомств”, — заявив Лавров.

На таки закиди Кулеба відповів, не витримуючи дводенну паузу.

Цитата

“Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів Нормандського формату, а „обіцяв доручити розглянути, як можна вийти“ на таку зустріч. А потім росіяни не розуміють, чому іхнім словам більше ніхто не вірить”, — каже український міністр.

Додамо

За підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбувся 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації за доцільності і нормандського саміту”.

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, раніше говорив, що Україна чекає сигнал від Москви, але поки “ніяких сигналів” українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що минулого тижня ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав.

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