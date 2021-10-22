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Кулеба и Лавров очередной раз обменялись "любезностями" из-за нормандского саммита

Киев • УНН

 • 16415 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки", к которой стремится Украина и избегает Москва, стала предметом спора глав МИД двух стран Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, пишет УНН.

Кулеба и Лавров очередной раз обменялись "любезностями" из-за нормандского саммита

Контекст

На брифинге 20 октября глава украинского МИД напомнил, что господин Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата.

Кулеба тогда отметил, что все стороны готовы, однако его российский визави Сергей Лавров показывает, что он "настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике", а слова главы российского дипведомства в отношении украинских мирных инициатив - это "плевок в лицо Франции и Германии".

Лавров обдумывал ответ два дня и ответил сегодня - сказал, что Путин якобы никому ничего не обещал.

"Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", - заявил Лавров.

На такие упреки Кулеба ответил, не выдерживая двухдневную паузу.

Цитата

"Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров Нормандского формата, а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему ихним словам больше никто не верит", - говорит украинский министр.

Добавим

По итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, который состоялся 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие "предпосылок к возможной организации при необходимости и нормандского саммита".

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока "никаких сигналов" украинское дипведомство не получало.

Добавим, что на прошлой неделе СМИ РФ сообщили, что лидеры стран "нормандского формата" не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.

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