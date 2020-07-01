КСУ розгляне справу щодо конституційності карантинних обмежень під час пандемії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. У четвер, 2 липня Конституційний Суд України розгляне справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.

"2 липня о 10:30 Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", положень частин І, ІІІ статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев’ятого пункту 2 розділу 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оспорюваними положеннями нормативно-правових актів на період дії карантину встановлено заборону, зокрема, на проведення масових заходів, роботу закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації. Крім того, врегульовано питання грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ.

Так, автор клопотання вважає, що оспорювані положення нормативно-правових актів на період дії карантину встановлюють непропорційні обмеження права на свободу пересування, права на мирні зібрання, права на підприємницьку діяльність, права на доступ до медичної допомоги. Верховний Суд також вбачає непропорційне обмеження рівня матеріального забезпечення працівників бюджетних установ, прокурорів та суддів, що порушує принцип верховенства права та гарантії незалежності суддів.

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області полійцейського притягнули до адміністративної відповідальності за порушення умов карантину. Встановлено, що він перебував без засобів індивідуального захисту в одному з супермаркетів.

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