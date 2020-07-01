КСУ рассмотрит дело о конституционности карантинных ограничений во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В четверг, 2 июля Конституционный Суд Украины рассмотрит дело по поводу конституционной подачи Верховного Суда относительно конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"2 июля в 10:30 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий", положений частей I, III статьи 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", абзаца девятого пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оспариваемыми положениями нормативно-правовых актов на период действия карантина установлен запрет, в частности, на проведение массовых мероприятий, работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Кроме того, урегулирован вопрос денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений.
Так, автор ходатайства считает, что оспариваемые положения нормативно-правовых актов на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи. Верховный Суд также видит непропорциональное ограничение уровня материального обеспечения работников бюджетных учреждений, прокуроров и судей, что нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей.
Напомним, в Мелитополе Запорожской области полийцейського привлекли к административной ответственности за нарушение условий карантина. Установлено, что он находился без средств индивидуальной защиты в одном из супермаркетов.