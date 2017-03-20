Крокодил з'їв футболіста на березі річки Замбезі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Молодого 19-річного футболіста з Мозамбіку Естевао Альберто Жино з’їв крокодил, передає УНН з посиланням на 101greatgoals.
Так, про його загибель повідомляється на сторінці клубу за який він грав “Атлетіко Мінейро”.
Хижак атакував гравця, коли той здійснював пробіжку по берегу річки Замбезі.
“Крокодил несподівано виповз з води і схопив Естевао за талію, після чого поповз назад у воду. Його друзі дуже злякалися, вони чули крики, але нічого не могли поробити. Крокодил був п’ятиметровий,” — написав тренер команди Еді Карвальо.
Футболіст виступав за любительський клуб Атлетико Мінейро де Тете. На момент смерті йому було 19 років.
Footballer killed by a crocodile in Mozambique https://t.co/pIGxhR1Qfu pic.twitter.com/NlEck0PlN0— 101 Great Goals (@101greatgoals) 19 марта 2017 г.