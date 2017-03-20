Крокодил съел футболиста на берегу реки Замбези
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Молодого 19-летнего футболиста из Мозамбика Эстевао Альберто Жино съел крокодил, передает УНН со ссылкой на 101greatgoals.
Так, о его гибели сообщается на странице клуба за который он играл "Атлетико Минейро".
Хищник атаковал игрока, когда тот совершал пробежку по берегу реки Замбези.
"Крокодил неожиданно выполз из воды и схватил Эстевао за талию, после чего пополз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый", - написал тренер команды Эдди Карвальо.
Футболист выступал за любительский клуб Атлетико Минейро де Тете. На момент смерти ему было 19 лет.
Footballer killed by a crocodile in Mozambique https://t.co/pIGxhR1Qfu pic.twitter.com/NlEck0PlN0- 101 Great Goals (@ 101greatgoals) 19 марта 2017 г.