Крокодил съел футболиста на берегу реки Замбези

Так, о его гибели сообщается на странице клуба за который он играл "Атлетико Минейро".

Хищник атаковал игрока, когда тот совершал пробежку по берегу реки Замбези.

"Крокодил неожиданно выполз из воды и схватил Эстевао за талию, после чего пополз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый", - написал тренер команды Эдди Карвальо.

Футболист выступал за любительский клуб Атлетико Минейро де Тете. На момент смерти ему было 19 лет.

Footballer killed by a crocodile in Mozambique https://t.co/pIGxhR1Qfu pic.twitter.com/NlEck0PlN0