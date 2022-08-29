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Кривоноса призначили керувати обороною аеропорту "Київ" як добровольця – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Генерал-майора запасу Сергія Кривоноса під час повномасштабного вторгнення росії в Україну призначили керувати обороною аеропорту "Київ" як добровольця. Про це у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Кривоноса призначили керувати обороною аеропорту "Київ" як добровольця – Генштаб

Деталі

"Стосовно участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту Київ: від початку широкомасштабної збройної агресії його, виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід щодо оборони краматорського аеродрому 2014 року, Головнокомандувачем ЗС України було призначено керівником оборони аеропорту "Київ", – ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що з 24 лютого і до сьогодні Кривонос не перебуває на військовій службі, і його не призивали під час мобілізації. Додали, що документи, які публікують у ЗМI, не є підставою для призову на військову службу, зокрема під час мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від президента щодо його звільнення зі служби не надходило.

Під час стабілізації ситуації навколо Києва аеропорт "Київ" був узятий під охорону територіальною обороною, і Кривонос був "звільнений від надання допомоги" з оборони, заявили в Генштабі.

"Всі рішення щодо використання сил та засобів документально оформлені встановленим порядком, отже, висвітлені в публікації відомості з обмеженим доступом вимагають окремої реакції правоохоронних органів. Таким чином, публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану", – ідеться у заяві.

У Генштабі ЗСУ звернулися до політиків, журналістів та лідерів громадської думки з проханням утриматися від публічних оцінок дій командування.

Нагадаємо

28 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що ДБР відкрило кримінальну справу проти Сергія Кривоноса і досліджує його причетність до можливих протиправних дій під час оборони аеропорта "Київ". 

ДБР повідомило, що розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні повномасштабної війни росії проти України.

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