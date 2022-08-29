Відкрито справу щодо розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні повномасштабної війни росії проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
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"ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, у межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), перевіряють інформацію щодо обґрунтованості наказів військового вилучити транспортні засоби аеропорту та іншого майна. Також досліджують правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.
Додамо
28 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що ДБР відкрило кримінальну справу проти Сергія Кривоноса і досліджує його причетність до можливих протиправних дій під час оборони аеропорта "Київ".
Нагадаємо
Станом на 16 серпня Державне бюро розслідувань відкрило 815 проваджень щодо зрадників та колаборантів.