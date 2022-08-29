Открыто дело по хищению имущества аэропорта "Киев" в первые дни войны

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"ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, которые преданно защищают Родину, но решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне. Информируем, что Бюро действительно открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в рамках расследования уголовного производства, возбужденного по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), проверяют информацию об обоснованности приказов военного изъять транспортные средства аэропорта и другого имущества. Также исследуют правомерность приказа осуществить повреждение взлетно-посадочных полос аэропорта, что не обусловливалось военной необходимостью.

Добавим

28 августа в СМИ появилась информация, что ГБР возбудило уголовное дело против Сергея Кривоноса и исследует его причастность к возможным противоправным действиям во время обороны аэропорта "Киев".

Напомним

По состоянию на 16 августа Государственное бюро расследований открыло 815 производств в отношении предателей и коллаборантов.