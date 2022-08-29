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Кривоноса назначили управлять обороной аэропорта "Киев" как добровольца – Генштаб

Киев • УНН

 • 111305 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Генерал-майора запаса Сергея Кривоноса во время полномасштабного вторжения россии в Украину назначили управлять обороной аэропорта "Киев" как добровольца. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Кривоноса назначили управлять обороной аэропорта "Киев" как добровольца – Генштаб

Детали

"Относительно участия генерал-майора запаса Сергея Кривоноса в обороне аэропорта Киев: с начала широкомасштабной вооруженной агрессии он, исключительно как добровольца и учитывая боевой опыт по обороне краматорского аэродрома 2014 года, Главнокомандующим ВС Украины был назначен руководителем обороны аэропорта "Киев", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 24 февраля и по сегодня Кривонос не находится на военной службе, и его не призывали во время мобилизации. Добавили, что документы, которые публикуют в СМИ, не являются основанием для призыва на военную службу, в частности во время мобилизации. Соответственно, никаких указаний от президента относительно его увольнения со службы не поступало.

При стабилизации ситуации вокруг Киева аэропорт "Киев" был взят под охрану территориальной обороной, и Кривонос был "освобожден от оказания помощи" по обороне, заявили в Генштабе.

"Все решения по использованию сил и средств документально оформлены установленным порядком, следовательно, освещенные в публикации сведения с ограниченным доступом требуют отдельной реакции правоохранительных органов. Таким образом, публичные заявления Сергея Кривоноса о влиянии президента на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения", – говорится в заявлении.

В Генштабе обратились к политикам, журналистам и лидерам общественного мнения с просьбой воздержаться от публичных оценок действий командования.

Напомним

28 августа в СМИ появилась информация, что ГБР возбудило уголовное дело против Сергея Кривоноса и исследует его причастность к возможным противоправным действиям во время обороны аэропорта "Киев". 

ГБР сообщило, что расследует уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта "Киев" в первые дни полномасштабной войны россии против Украины.

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