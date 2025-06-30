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Рафаель Гроссі
Лісовий Оксен Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Харківська область
Кривий Ріг
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"кремль знову імітує відкритість до діалогу": в ОП відповіли на заяву рф щодо переговорів

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що росія маніпулює заявами про переговори, продовжуючи ракетні удари. Він підкреслює, що саме москва є ініціатором війни та блокує мирні ініціативи.

"кремль знову імітує відкритість до діалогу": в ОП відповіли на заяву рф щодо переговорів

кремль вчергове імітує відкритість до діалогу, водночас намагаючись нав'язати перекручену картину світові, і російські заяви, що "динаміка переговорів залежить від Києва" - це чергова маніпуляція, заявив керівник Офісу Президента, учасник переговорів з рф у Стамбулі Андрій Єрмак у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни. Російські заяви про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва" - це чергова маніпуляція. Вони звучать паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру", - повідомив Єрмак. 

Він вказав, що "росія не просто не готова до миру - вона щодня демонструє це діями". "І водночас намагається нав’язати світові перекручену картину, де кремль нібито "відкритий", а всі інші - винні у війні", - зауважив Єрмак.

"Правда проста: саме москва є ініціатором і рушієм цієї війни. Саме кремль блокує будь-які мирні ініціативи. Україна ж послідовно виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах", - підкреслив керівник ОП.

У кремлі заявили, що дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими26.06.25, 15:41 • 2014 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Андрій Єрмак
Стамбул
Україна
Київ
Tesla
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