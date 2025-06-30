«Кремль снова имитирует открытость к диалогу»: в ОП ответили на заявление РФ о переговорах

Кремль в очередной раз имитирует открытость к диалогу, одновременно пытаясь навязать миру искаженную картину, и российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" - это очередная манипуляция, заявил руководитель Офиса Президента, участник переговоров с РФ в Стамбуле Андрей Ермак в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Кремль снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны. Российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" - это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру", - сообщил Ермак.

Он указал, что "Россия не просто не готова к миру – она ежедневно демонстрирует это действиями". "И в то же время пытается навязать миру искаженную картину, где Кремль якобы "открыт", а все остальные – виновны в войне", - отметил Ермак.

"Правда проста: именно Москва является инициатором и движущей силой этой войны. Именно Кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина же последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях", - подчеркнул руководитель ОП.

В кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными