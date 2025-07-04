кремль намагається використати талібанський Афганістан для незаконного експорту газу - ЦПД РНБО

російська федерація намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту товарів до Індії та Пакистану. Також росія намагається використати відносини з "Талібаном" для послаблення впливу західних санкцій, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

кремль намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту російського газу до Індії та інших товарів — до портів Пакистану. Також росія може намагатися використати нормалізацію з талібами для послаблення впливу західних санкцій на власну економіку - повідомили в ЦПД.

Раніше, у квітні цього року, верховний суд росії уже виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій після років поступового нарощування співпраці з ісламістським рухом.

В ЦПД також нагадали, що рух "Талібан" відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок та колишньою підтримкою ватажка "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.

Доповнення

росія офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан, прийнявши довірчу грамоту нового посла. Це рішення ухвалив президент рф володимир путін за пропозицією глави МЗС сергія лаврова.

У квітні 2025 року в росії скасували заборону на діяльність "Талібану". Таке рішення ухвалив суд за позовом генпрокуратури рф.