кремль намагається використати талібанський Афганістан для незаконного експорту газу - ЦПД РНБО
Київ • УНН
росія намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту газу до Індії та товарів до Пакистану. кремль прагне послабити вплив західних санкцій через нормалізацію відносин з "Талібаном".
російська федерація намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту товарів до Індії та Пакистану. Також росія намагається використати відносини з "Талібаном" для послаблення впливу західних санкцій, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
кремль намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту російського газу до Індії та інших товарів — до портів Пакистану. Також росія може намагатися використати нормалізацію з талібами для послаблення впливу західних санкцій на власну економіку
Раніше, у квітні цього року, верховний суд росії уже виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій після років поступового нарощування співпраці з ісламістським рухом.
В ЦПД також нагадали, що рух "Талібан" відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок та колишньою підтримкою ватажка "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.
Доповнення
росія офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан, прийнявши довірчу грамоту нового посла. Це рішення ухвалив президент рф володимир путін за пропозицією глави МЗС сергія лаврова.
У квітні 2025 року в росії скасували заборону на діяльність "Талібану". Таке рішення ухвалив суд за позовом генпрокуратури рф.