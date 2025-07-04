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кремль пытается использовать талибанский Афганистан для незаконного экспорта газа - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 49 просмотра

россия пытается использовать Афганистан как транзитный хаб для экспорта газа в Индию и товаров в Пакистан. кремль стремится ослабить влияние западных санкций через нормализацию отношений с "Талибаном".

кремль пытается использовать талибанский Афганистан для незаконного экспорта газа - ЦПД СНБО

российская федерация пытается использовать Афганистан как транзитный хаб для экспорта товаров в Индию и Пакистан. Также россия пытается использовать отношения с "Талибаном" для ослабления влияния западных санкций, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

кремль пытается использовать Афганистан как транзитный хаб для экспорта российского газа в Индию и других товаров — в порты Пакистана. Также россия может пытаться использовать нормализацию с талибами для ослабления влияния западных санкций на собственную экономику

- сообщили в ЦПД.

Ранее, в апреле этого года, верховный суд россии уже исключил "Талибан" из списка террористических организаций после лет постепенного наращивания сотрудничества с исламистским движением.

В ЦПД также напомнили, что движение "Талибан" известно своей репрессивностью, нарушением прав женщин и бывшей поддержкой главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

Дополнение

россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, приняв верительную грамоту нового посла. Это решение принял президент рф Владимир Путин по предложению главы МИД сергея лаврова.

В апреле 2025 года в россии отменили запрет на деятельность "Талибана". Такое решение принял суд по иску генпрокуратуры рф.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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