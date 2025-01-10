Кожне вирішене двостороннє питання - удар по москві: Сибіга про ексгумацію жертв Волинської трагедії
Київ • УНН
Глава МЗС України прокоментував перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він наголосив на важливості двосторонньої співпраці з Польщею та подальшій імплементації домовленостей.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву про перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії і наголосив - кожне вирішене двостороннє питання - це удар по москві, передає УНН.
"Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання - це удар по москві. Чудовий результат робочої групи, яку координували міністри культури Микола Точицький та Ганна Врублевська", - зазначив Сибіга.
Глава МЗС України сподівається на подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності.
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