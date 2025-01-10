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Кожне вирішене двостороннє питання - удар по москві: Сибіга про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Кожне вирішене двостороннє питання - удар по москві: Сибіга про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Київ • УНН

 • 32905 перегляди

Глава МЗС України прокоментував перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він наголосив на важливості двосторонньої співпраці з Польщею та подальшій імплементації домовленостей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву про перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії і наголосив - кожне вирішене двостороннє питання - це удар по москві, передає УНН.

"Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання - це удар по москві. Чудовий результат робочої групи, яку координували міністри культури Микола Точицький та Ганна Врублевська", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС України сподівається на подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності.

Раніше

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ України та Польщі заявили про відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії. 

А Український інститут національної памʼяті планує у 2025 році проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії на Рівненщині.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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