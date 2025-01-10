Каждый решенный двусторонний вопрос - удар по москве: Сибига об эксгумации жертв Волынской трагедии
Киев • УНН
Глава МИД Украины прокомментировал первые решения по эксгумации жертв Волынской трагедии. Он отметил важность двустороннего сотрудничества с Польшей и дальнейшей имплементации договоренностей.
Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление о первых решениях по эксгумации жертв Волынской трагедии и подчеркнул - каждый решенный двусторонний вопрос - это удар по москве, передает УНН.
«Мы уважаем друг друга и вместе защищаемся от российского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос - это удар по москве. Замечательный результат рабочей группы, которую координировали министры культуры Николай Точицкий и Анна Врублевская», - отметил Сибига.
Глава МИД Украины надеется на дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности.
Ранее
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о «прорыве» по эксгумации жертв Волынской трагедии и добавил, что уже есть решение.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии.
А Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии на Ровенщине.